Скільки потрібно заробляти, щоб мати 11 тисяч гривень пенсії

Рівень заробітної плати напряму впливає на розмір майбутньої пенсії, і саме високі офіційні доходи дозволяють претендувати на більші виплати. Щоб отримувати пенсію на рівні близько 11 000 гривень, необхідно відповідати певним умовам, які можна попередньо розрахувати за допомогою пенсійного калькулятора.

Про це повідомляє ПФУ. За стандартних умов виходу на пенсію (без урахування спеціальних пільг для окремих категорій громадян), чоловік у 60 років має мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Крім того, для пенсії такого розміру його середня офіційна зарплата повинна становити приблизно 31 400 гривень на місяць.

Вимоги до страхового стажу такі:

у 60 років вийти на пенсію можна лише за наявності не менше 32 років стажу;

за наявності від 22 до 31 року стажу пенсія призначається з 63 років;

при стажі від 15 до 21 року виплати можливі лише з 65 років.

Таким чином, і рівень доходу, і тривалість офіційного стажу є ключовими факторами, що визначають розмір пенсійного забезпечення.

