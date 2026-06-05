Не просто мити під водою: як правильно підготувати полуницю до вживання

Більшість людей, повертаючись додому з полуницею, діє однаково: висипає ягоди в друшляк і швидко промиває їх під сильним струменем холодної води. Однак такий спосіб очищення виявляється не таким безпечним, як здається — разом із частиною бруду полуниця може втрачати смак, а на її поверхні все ще залишаються невидимі забруднення, зокрема залишки хімічних речовин.

Про те, як правильно мити полуницю, щоб зберегти її смак і зробити споживання безпечнішим, пише Pyszności.

Чому швидкого промивання недостатньо

Полуниця часто сприймається як "чистий" фрукт, який достатньо просто сполоснути водою. Але це поширена помилка. Проточна вода справді змиває пил і пісок, однак не здатна повністю прибрати більш стійкі забруднення — залишки пестицидів чи мікроорганізми.

Додаткову складність створює структура ягоди: її ніжна й пориста поверхня легко утримує дрібні частинки. До того ж швидке промивання в друшляку не забезпечує рівномірного очищення — частина ягід фактично може залишатися майже немитою.

Варто враховувати й те, що полуниця росте близько до ґрунту, через що частіше контактує з бактеріями та землею. Тому поверхневого ополіскування зазвичай недостатньо.

Як мити полуницю правильно: двоетапний домашній метод

Щоб очистити ягоди більш ретельно, можна використати простий домашній спосіб у два етапи, який не потребує спеціальних засобів. Спочатку готують розчин води з оцтом у пропорції 3:1. У ньому полуницю замочують приблизно на 5 хвилин — це допомагає зменшити кількість бактерій і мікроорганізмів на поверхні.

Другий етап — розчин води з харчовою содою (приблизно 1 чайна ложка на літр води). У ньому ягоди залишають ще на кілька хвилин. Такий розчин сприяє нейтралізації частини можливих хімічних домішок. Після обох процедур полуницю обов’язково потрібно ретельно промити чистою водою та обережно висушити паперовим рушником.

Важливі правила зберігання та споживання

Фахівці радять мити полуницю безпосередньо перед вживанням, щоб вона довше залишалася свіжою і не втрачала текстуру. Також краще не видаляти плодоніжки до миття — вони допомагають зменшити потрапляння води всередину ягоди. Після очищення полуницю слід зберігати в холодильнику та спожити протягом кількох днів.

Окремою ознакою того, що ягоди могли бути забруднені, є стан води після содового розчину: якщо вона помітно мутніє, це може свідчити про наявність більшої кількості домішок на поверхні плодів.

Нвагадаємо, ми вже писали, чим підживити полуницю.

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