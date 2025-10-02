Сонячна та суха погода: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні очікується суха погода після затяжних дощів і похмурих днів. У деяких регіонах навіть з’явиться сонце, якщо його не закриють ранкові тумани.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook. За її словами, опадів цього дня не прогнозується. Найтепліше буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях — там повітря прогріється до +14…+19°С. У центрі, зокрема на Вінниччині та Черкащині, очікується +10…+14°С, а на півночі — до +10…+13°С.

Читайте також: Прогноз погоди в Україні: коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків

Найпрохолоднішою залишатиметься погода на заході країни: вдень +8…+11°С, а вночі температура опуститься до +0…+4°С, місцями можливий невеликий мороз. Вітер здебільшого східний, подекуди рвучкий, на півдні та сході — місцями сильний.

У Києві 3 жовтня прогнозується близько +12°С, а наступного дня — до +14°С. Далі температура утримається в межах +10…+13°С. При цьому, як зазначає Діденко, умови для початку опалювального сезону поки відсутні, адже середньодобова температура має протягом трьох діб бути нижчою за +8°С.

Раніше ми розповідали, чи буде похолодання і заморозки в Україні в жовтні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!