Солнечная и сухая погода: прогноз погоды в Украине на 3 октября.

В пятницу, 3 октября, в Украине ожидается сухая погода после затяжных дождей и пасмурных дней. В некоторых регионах даже появится солнце, если его не закроют утренние туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. По ее словам, осадков в этот день не прогнозируется. Теплее всего будет на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях — там воздух прогреется до +14…+19°С. В центре, в частности в Винницкой и Черкасской, ожидается +10…+14°С, а на севере — до +10…+13°С.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине: когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам

Самым прохладным будет погода на западе страны: днем +8…+11°С, а ночью температура опустится до +0…+4°С, местами возможен небольшой мороз. Ветер в основном восточный, кое-где порывистый, на юге и востоке местами сильный.

В Киеве 3 октября прогнозируется около +12°С, а на следующий день – до +14°С. Далее температура удержится в пределах +10…+13°С. При этом, как отмечает Диденко, условия для начала отопительного сезона пока отсутствуют, ведь среднесуточная температура должна в течение трех суток быть ниже +8°С.

Раньше мы рассказывали, будет ли похолодание и заморозки в Украине в октябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !