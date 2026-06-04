США готують рішення щодо $400 млн військової допомоги Україні — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом очікуються новини щодо пакета допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який раніше був схвалений Конгресом США. За його словами, йдеться про військову допомогу, яка вже затверджена законодавцями, але її реалізація наразі затримується на рівні Пентагону.

Він зазначив, що відповідні рішення можуть бути оголошені "дуже скоро". Про це він повідомив під час виступу перед підкомітетом Сенату, передає Reuters.

Водночас конгресмен-республіканець Дон Бейкон повідомив, що Палата представників підтримала продовження розгляду ініціативи, яка передбачає як подальше надання військової допомоги Україні, так і посилення санкційного тиску на Росію.

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Перед цим група сенаторів від обох партій закликала Міністерство оборони США не затримувати виділення близько 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та союзникам у Східній Європі. Вони направили відповідного листа очільнику Пентагону Піту Гегсету з вимогою прискорити фінансування.

У Міністерстві оборони США, зі свого боку, заявили, що внески партнерів у межах програми PURL наразі дозволяють продовжувати постачання критично важливого озброєння Україні.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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