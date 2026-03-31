'США доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном' - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном Вашингтон може переглянути свої відносини з НАТО через недостатню підтримку з боку союзників. Ця заява продовжує риторику президента США Дональд Трамп, який раніше різко висловлювався про партнерів, називаючи їх "боягузами", а сам Альянс — "паперовим тигром".

В інтерв’ю Al Jazeera він розкритикував країни Альянсу за відмову надати доступ до військових баз. Рубіо підкреслив, що співпраця в межах НАТО не може бути односторонньою. За його словами, якщо США гарантують безпеку Європи, але не отримують взаємної підтримки, зокрема у вигляді доступу до баз чи розміщення військ, така модель співпраці виглядає несправедливою і ставить під сумнів подальшу участь у союзі.

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Особливу критику з боку США отримала Іспанія. Зокрема, Мадрид закрив повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях проти Ірану, а також обмежив використання американських військових баз на своїй території. Прем’єр-міністр Педро Санчес, своєю чергою, відкрито критикував дії США, називаючи військову кампанію "незаконною".

Крім того, союзники по НАТО відмовилися підтримати ініціативу США щодо розблокування Ормузької протоки, яку Іран перекрив на початку березня у відповідь на удари США та Ізраїлю. Це спричинило різке зростання світових цін на енергоносії.

Рубіо наголосив, що незалежно від позиції союзників протоку буде відкрито — або шляхом домовленостей із Іраном у межах міжнародного права, або внаслідок дій міжнародної коаліції за участю США.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

