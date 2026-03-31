'США придется пересмотреть свои отношения с НАТО после завершения войны с Ираном' - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны с Ираном Вашингтон может пересмотреть свои отношения с НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников. Это заявление продолжает риторику президента США Дональд Трамп, ранее резко высказывавшегося о партнерах, называя их "трусами", а сам Альянс — "бумажным тигром".

В интервью Al Jazeera он подверг критике страны Альянса за отказ предоставить доступ к военным базам. Рубио подчеркнул, что сотрудничество в рамках НАТО не может быть односторонним. По его словам, если США гарантируют безопасность Европы, но не получают взаимной поддержки, в том числе посредством доступа к базам или размещению войск, такая модель сотрудничества выглядит несправедливой и ставит под сомнение дальнейшее участие в союзе.

РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Особую критику со стороны США получила Испания. В частности, Мадрид закрыл воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в операциях против Ирана, а также ограничил использование американских военных баз на своей территории. Премьер-министр Педро Санчес в свою очередь открыто критиковал действия США, называя военную кампанию "незаконной".

Кроме того, союзники по НАТО отказались поддержать инициативу США по разблокированию Ормузского пролива, которую Иран перекрыл в начале марта в ответ на удары США и Израиля. Это привело к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Рубио подчеркнул, что независимо от позиции союзников пролив будет открыт — либо путем договоренностей с Ираном в рамках международного права, либо в результате действий международной коалиции с участием США.

