Точно не Б\У: Авраменко відповів, як правильно називається "секонд хенд" українською

Визнаний викладач та мовознавець Олександр Авраменко поділився важливою думкою про те, як зберігати чистоту української мови та виявити повагу до одне одного через правильне вживання виразів.

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У своєму експрес-уроці з української мови, Авраменко звернув увагу на недоліки використання абревіатур "б/у" та "секонд хенд" у рекламі товарів.

"Дуже часто ми бачимо в рекламі такі вислови, як "товари б/у", "продаж б/у телефонів" або "секонд хенд". Але ці слова не є українськими, вони не зустрінуться у словниках", – підкреслив Авраменко.

Мовознавець пояснив, що абревіатура "б/у" походить з російського "бывший в употреблении", і наголосив на тому, що важливо користуватись власною мовою, зокрема у цих випадках.

Щодо "секонд хенд", ця фраза англійського походження і означає "друга рука" — second hand. Авраменко викликав до обговорення, як правильно виражати ідею "вживаний товар" українською.

Мовознавець підкреслив, що в українській мові вирази "уживаний товар" або "уживані речі" є відмінними альтернативами для "б/у" та "секонд хенд".

Щодо абревіатури "б/у", Авраменко зазначив, що відсутність її в українській мові підкреслює необхідність уникати використання іноземних виразів, коли у нас є адекватні українські аналоги.

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