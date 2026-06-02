Паливна криза у Криму: на півострові припинили продаж талонів на бензин

В окупованому Криму найбільші мережі автозаправних станцій призупинили продаж талонів на пальне на тлі загострення ситуації з його забезпеченням. З 31 травня в Криму почали діяти тимчасові обмеження на реалізацію бензину марок АІ-95 та АІ-92.

Йдеться про компанії "ТЕС" та "АТАН", які контролюють значну частину ринку АЗС на півострові. Відповідна інформація з’явилася на їхніх офіційних ресурсах.

Зокрема, бензин АІ-95 відпускають виключно за талонами, тоді як АІ-92 можна придбати без талонів, але не більше ніж 20 літрів на один автомобіль. Аналогічні обмеження були запроваджені й у Севастополі.

На тлі дефіциту пального серед місцевих жителів зросла кількість приватних оголошень про його продаж через інтернет-платформи. За даними російських медіа, вартість бензину на неофіційному ринку сягає 200–350 рублів за літр, що щонайменше вдвічі перевищує встановлені офіційні ціни.

Запроваджені обмеження та стрімке зростання цін на вторинному ринку свідчать про погіршення ситуації з постачанням пального на тимчасово окупованому півострові.

