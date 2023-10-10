Вчені вважають, що під Амазонкою можуть ховатись тисячі стародавніх споруд імперії Мая

Вчені вважають, що під річкою Амазонка можуть бути приховані тисячі споруд поселень Мая

Лише небагато місць на планеті може змінити наше уявлення про незаймане природне середовище так, як це робить Амазонка – серце легендарного лісу, яка охоплює площу 6,7 мільйона квадратних кілометрів. Тут практично кожен шматочок ґрунту, кожен листок і кожна водойма віддзеркалені дикою природою, яку неможливо підкорити.

Проте серед переплетення коренів дерев та рослин, що розкладаються, захованих під шарами ґрунту та купами рослинних залишків, з'являється все більше свідчень про вплив людини, який триває тисячоліттями. Про це пише Sciense Alert.

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В останньому дослідженні науковці, на чолі з Вінісіусом Періпато з Національного інституту космічних досліджень Бразилії, вивчали сліди людської діяльності, виявлені завдяки технології LIDAR на площі 5315 квадратних кілометрів.

LIDAR - це радіолокаційна система, яка використовує лазерні спалахи, випромінювані з літаків, для проникнення через верхні шари рослин, грунту та інших матеріалів, щоб відобразити зміни в структурах, що можуть вказувати на діяльність людей.

Ця технологія була успішно використана для виявлення слідів діяльності людини в тропіках, включаючи відкриття давніх поселень майя та руїн стародавніх селищ глибоко в Амазонці.

На жаль, наявність слідів людського впливу в Амазонці не є сенсаційною новиною. Проте масштаби впливу можуть приголомшити. За один раз команда вчених виявила 24 раніше невідомі зміни в ґрунті, що свідчать про архітектурну діяльність людей.

"Ми виявили укріплене село на півдні Амазонії, оборонні та церемоніальні споруди на південному заході Амазонії, гори та мегалітичні споруди на Гвіанському щиті та місця біля річок на центральному заході Амазонії", – повідомляє дослідницька група.

На півдні Амазонки в регіоні, де колись мешкали десятки тисяч людей, пов'язаних мережею доріг, які не поступалися європейським, були виявлені сліди подібні до міста.

На південному заході дослідники виявили геометричні мотиви, створені з землі, які були далеко від видимих доріг.

Прогнозуючи розповсюдження можливих археологічних об'єктів по всій Амазонці, науковці стверджують, що може бути виявлено від 10 000 до 24 000 споруд, які досі залишаються прихованими під листям, опадами та лісами.

Це означає, що більше 90% історії Амазонки залишається не дослідженою і не звільненою для аналізу.

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Сліди давнього розквіту суспільства також можуть залишатися в структурі самої екосистеми Амазонки. Дослідники виміряли появу і кількість 79 видів дерев, які розповсюджуються в майже 1700 ділянках лісу, включаючи області поблизу залишків стародавніх поселень.

З цих видів дерев понад половина була більш поширеною в областях, де колись існували стародавні поселення, наприклад, бразильський горіх. Приблизно чверть видів були менш поширеними, ніж очікувалося.

У загальному, поява або кількість 53 з 79 видів дерев були пов'язані з історією поширення людей.

З огляду на те, що багато видів мали велике значення для людей, включаючи ті, що надавали їстівні плоди та горіхи, можливо, в лісах збереглися сліди від доглянутих посівів, позбавлених бур'янів і конкуруючих рослин, які можуть свідчити про те, як екосистему Амазонки перетворено на велике поселення.

Отже, на відміну від дикої природи, Амазонка може бути сприйнята як неконтрольований сад, в якому люди сіяли свої сліди.

Вивчення фізичних слідів цих діяльностей може розкрити більше інформації про те, як культури змінювали ліс для забезпечення великих та різноманітних громад, не посягаючи на саму екосистему Амазонки.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали величезний 1500-річний палац у місті Майя. А також, раніше експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці знайшли ще одне поховання часів майя. Принесена у жертву людина мала при собі дорогоцінну прикрасу – нефритовий перстень.

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