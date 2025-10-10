Вчителі отримають суттєве підвищення зарплат: коли та на скільки

В Україні з 2026 року вчителі отримають суттєве підвищення заробітної плати — мінімальна ставка педагогів зросте на 50%, а середня зарплата сягне близько 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE. Наразі середня заробітна плата українських педагогів становить приблизно 15 тисяч гривень, а з урахуванням різних надбавок — до 20 тисяч гривень. Після запланованого підвищення базового окладу вчителі зможуть отримувати майже удвічі більше.

За словами Горбенка, це рішення має стати "великим проривом" у визнанні праці освітян, особливо в умовах воєнного часу.

"Є пропозиція вже цього року ухвалити рішення про підвищення грошового забезпечення наших учителів на 50%. У середньому це становитиме близько 30 тисяч гривень на місяць. Впровадження заплановане з 1 січня 2026 року", — зазначив депутат.

