Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: причина вас здивує

В Україні змінилися правила збору дикорослих дарів природи, і тепер навіть кілька зібраних горіхів у забороненому місці можуть обернутися штрафом. Нові норми передбачають адміністративну відповідальність за порушення строків збору, відсутність дозволу або самовільний збір у лісових масивах.

Йдеться не лише про горіхи – під заборону потрапляють також гриби, ягоди та інші дикорослі плоди. Перед початком збору в деяких випадках потрібно отримати лісовий квиток, пише Радіо Трек.

Його оформлюють у лісгоспах або через відповідні органи, і він підтверджує право на легальний збір.

Розмір штрафів:

для громадян – від 17 до 51 грн;

для посадових осіб – від 51 до 119 грн.

Експерти зазначають, що правила діють не лише з метою збереження лісових ресурсів, але й для захисту екосистеми від надмірного збору. Часто передчасне збирання плодів шкодить деревам та іншим рослинам, знижує врожайність наступного сезону та порушує природний баланс.

Лісівники нагадують: перед тим як вирушати до лісу, потрібно уточнити, чи відкрито сезон збору, і чи не входить обрана територія до природоохоронної зони, де будь-який збір заборонено. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій та адміністративних стягнень.

