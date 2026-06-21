Українцям у серпні виплатять по 3100 грн до пенсії: хто матиме право

Українці, які належать до визначених законом категорій, зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України у розмірі до 3100 гривень. У 2026 році перелік одержувачів такої виплати було розширено, а кошти нараховуватимуть у серпні.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України. Уряд затвердив порядок надання одноразової допомоги до Дня Незалежності України постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року №602. Для більшості отримувачів кошти будуть перераховані автоматично без додаткових звернень.

Виплата передбачена для таких категорій громадян:

пенсіонерів та осіб, які отримують пільги або житлові субсидії й не проходять військову службу — гроші надійдуть автоматично разом із пенсією чи іншими соціальними виплатами у серпні;

ветеранів війни, які нині проходять службу, — кошти перерахують через військові частини або відповідні установи. Військовим рекомендують переконатися, що інформація про їхній статус ветерана є в наявності у командування;

інших осіб, які мають право на допомогу згідно з урядовою постановою, — їм необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

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Як подати заяву на виплату

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. У документі слід зазначити:

паспортні дані або реквізити документа, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер банківського рахунку для зарахування коштів;

реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви також необхідно додати копії паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України та документа, що підтверджує відповідний статус. У разі особистого звернення до сервісного центру ПФУ потрібно мати при собі оригінали документів для перевірки.

Тим, хто підпадає під умови програми, варто заздалегідь уточнити свій статус та, за потреби, подати документи, щоб вчасно отримати виплату у серпні 2026 року.

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