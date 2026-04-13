У Нігерії військові помилково атакували ринок: загинуло понад сто цивільних

Щонайменше 100 людей загинули, ще десятки зазнали поранень унаслідок авіаудару, який завдали військово-повітряні сили Нігерії по ринку на північному сході країни під час операції проти джихадистів. Трагедія сталася у штаті Йобе — регіоні, який вважається одним із центрів джихадистського повстання.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Amnesty International та місцеві медіа. За свідченнями очевидців, які пережили обстріл, кількість загиблих може сягати сотні осіб.

Місцева влада підтвердила, що удар був спрямований проти позицій угруповання Боко Харам. Водночас чиновники визнали, що серед постраждалих опинилися й мирні жителі, які перебували на недільному ринку в населеному пункті Джиллі.

Нігерійські військові регулярно застосовують авіацію для ударів по бойовиках, що ховаються в лісистих районах. Однак експерти з безпеки зазначають, що подібні трагедії трапляються через неточні розвіддані та слабку координацію між підрозділами на землі й у повітрі.

За даними Associated Press, від 2017 року внаслідок помилкових авіаударів у Нігерії загинули щонайменше 500 цивільних.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!