У школі Львова сталась стрілянина: є поранений (відео)

Вранці 24 листопада на подвір’ї львівської середньої школи №13 сталася стрілянина. За попередніми даними, після розмови в кабінеті директора двоє батьків, які прийшли владнати конфлікт між своїми дітьми-однокласниками, продовжили суперечку вже надворі.

Суперечка переросла у бійку, під час якої один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Інший чоловік отримав поранення в живіт і ногу, а сам стрілець також звернувся по медичну допомогу. Про це повідомив на Facebook директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Він зазначив, що між дітьми виник конфлікт у початковій школі, після чого батьків запросили до директора разом із соціальним працівником, але до спільного рішення сторони так і не дійшли.

Поліція уточнила, що зброю у стрільця відібрав офіцер освітньої безпеки, який оперативно втрутився у ситуацію. Потерпілого госпіталізували, а обидва чоловіки зараз перебувають у лікарні. Жоден зі школярів чи педагогів не постраждав. На місці події працюють правоохоронці, відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї, триває досудове розслідування.

