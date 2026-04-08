В Україні очікуються заморозки до -5: прогноз погоди на найближчі дні

У найближчі дні погода в Україні різко зміниться — країна опиниться під впливом холодного циклону, який принесе зниження температури, сильний вітер і опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Синоптики також попереджають про нічні заморозки майже по всій території.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 8–9 квітня в багатьох регіонах можливі опади з мокрим снігом, а вночі, за винятком півдня, температура може опускатися нижче нуля. Водночас очікується рвучкий північно-західний вітер зі швидкістю до 15–20 м/с. Втім, похолодання буде нетривалим — уже з середини місяця прогнозується поступове потепління.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань пояснює, що наразі в Україну надходить холодна повітряна маса. За його словами, циклон "Rapunzel", який рухається з Балтії, зумовить хмарну, вітряну й прохолодну погоду з періодичними дощами та мокрим снігом у період з 7 по 9 квітня. Температура вдень коливатиметься в межах +3…+8°C, а вночі можливі заморозки до -3°C.

За даними Український гідрометеорологічний центр, 8 квітня погодні умови формуватимуться під впливом тилової частини циклону з центром на сході. Очікується хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. У Карпатах прогнозують сніг і температуру від 0 до -3°C.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Вночі температура становитиме +1…+6°C, але на ґрунті можливі заморозки до -3°C, вдень — +4…+9°C.

В Одесі очікується хмарна погода з періодичними проясненнями та невеликий дощ. Вночі температура становитиме +1…+6°C, вдень підніметься до +12°C. У прибережній зоні прогнозують поривчастий вітер і хвилювання моря.

У Дніпрі та області ніч мине без істотних опадів, однак можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3°C. Вдень повітря прогріється до +12°C.

На Львівщині прогнозують мокрий сніг і сніг, а також ожеледицю на дорогах. Температура вночі опуститься до 0…-5°C, вдень підніметься до +3…+8°C.

На Харківщині очікується мінлива хмарність: вночі без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через нічні заморозки до -3°C у період 8–11 квітня.

