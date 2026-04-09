В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

Українські тепличні господарства знизили ціни на огірки: наразі їх продають у межах 125–165 грн за кілограм, що приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Причиною такого здешевлення стало різке зростання пропозиції.

Про це пише EastFruit. Через збільшення обсягів продукції виробники змушені поступово переглядати ціни у бік зниження.

Учасники ринку пояснюють тенденцію також зниженням попиту, який залишається стриманим через все ще високі ціни на тепличні овочі. Водночас урожайність зросла завдяки сприятливій погоді, що ще більше наситило ринок.

Додатковий тиск на ціни створює імпорт: дешевші огірки з-за кордону стабільно надходять у продаж і зазвичай коштують до 100 грн за кілограм.

Попри нинішнє здешевлення, тепличні огірки в Україні все ще приблизно на чверть дорожчі, ніж у цей самий період торік.

