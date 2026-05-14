В Україні подорожчав популярний продукт: скільки коштує

В Україні продовжує дорожчати хліб — ціни на окремі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Експерти попереджають, що зростання вартості може тривати й надалі, адже виробники стикаються зі збільшенням витрат на виробництво.

За інформацією порталу "Мінфін", у травні подорожчали одразу кілька видів житнього та пшеничного хліба. У порівнянні з квітнем ціни зросли практично в усіх популярних категоріях.

Актуальні ціни на хліб

Станом на зараз у магазинах фіксують такі середні ціни:

житній "Столичний" вагою 950 г — близько 51 грн (у квітні коштував 49,85 грн);

"Riga Бородинівський" вагою 300 г — 53,45 грн проти 52,36 грн місяцем раніше;

пшеничний хліб у нарізці вагою 650 г — 47,99 грн замість 45,73 грн;

"Цар Хліб" у нарізці вагою 600 г — 52,03 грн, тоді як у квітні його продавали по 50,71 грн.

Чому дорожчає хліб

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко прогнозує, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 20–25% у порівнянні з минулим роком.

За його словами, причиною подорожчання є збільшення основних виробничих витрат. Насамперед йдеться про вартість пального, електроенергії та добрив, що безпосередньо впливає на собівартість зерна й готової продукції.

Фахівець зазначає, що дорожчати можуть не лише хлібобулочні вироби, а й інші продукти харчування, оскільки витрати виробників продовжують зростати.

Чи очікується дефіцит

Попри підвищення цін, експерти не прогнозують нестачі зерна на внутрішньому ринку. Ситуація із посівами наразі оцінюється як стабільна, а погодні умови поки сприяють майбутньому врожаю.

Водночас ризики для ринку залишаються. На вартість хліба можуть вплинути нові стрибки цін на електроенергію або несприятливі погодні умови. Однак синоптики прогнозують дощі в більшості регіонів України, що має позитивно позначитися на стані посівів.

