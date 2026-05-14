Важливо для власників тварин: чи потрібно чипувати домашніх улюбленців

В Україні власники домашніх тварин нерідко плутаються у правилах щодо мікрочипування, реєстрації та оформлення документів для улюбленців. Водночас у 2026 році для господарів собак і котів діють чіткі вимоги, недотримання яких може призвести до штрафів або навіть конфіскації тварини.

Про це повідомляє Новини.LIVE. З 1 березня 2026 року в Україні набув чинності закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин". Документ запровадив нові правила для власників собак і котів.

Згідно з ними, господарі повинні оформити ветеринарний паспорт встановленого зразка. У документі мають міститися дані про:

власника тварини;

походження улюбленця;

стан здоров’я;

результати діагностики;

вакцинацію;

лікування;

проведені протиепізоотичні заходи.

Також у паспорті вказують кличку тварини, вид, породу, стать, вік, масть та інформацію про мікрочип.

Відсутність ветеринарного паспорта може стати підставою для штрафу. Водночас щодо домашніх котів, які постійно перебувають у квартирі та не виходять на вулицю, контроль фактично не здійснюється, тому оформлення документа часто залишається рішенням власника.

Чи є чипування обов’язковим

На загальнодержавному рівні в Україні немає закону, який би прямо зобов’язував чипувати собак і котів. Реєстрація тварин у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин наразі залишається добровільною.

Проте в окремих містах діють власні правила утримання домашніх тварин. Наприклад, у Києві власники собак повинні зареєструвати улюбленця в уповноваженому органі КМДА та отримати спеціальний жетон із кодом. У таких випадках мікрочипування фактично стає необхідною процедурою.

Крім того, без чипа неможливо офіційно вивезти тварину за кордон. Ідентифікація є обов’язковою умовою для оформлення міжнародних ветеринарних документів і перетину кордону.

Навіщо потрібен мікрочип

Мікрочип — це постійний електронний ідентифікатор, який вводять під шкіру тварини. Завдяки йому можна швидко встановити власника у разі втрати собаки чи кота.

Фахівці наголошують, що без ідентифікації можуть виникати проблеми з реєстрацією тварини, підтвердженням права власності та веденням обліку.

Крім юридичних аспектів, чипування має і практичне значення. Якщо загублений улюбленець потрапить до ветеринарної клініки або притулку, за допомогою чипа спеціалісти зможуть швидко знайти контакти господаря та повернути тварину додому.

