Зустріч путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні: про що говорили

Лідеру Кремля Володимиру Путіну не вдалося отримати від голови КНР Сі Цзіньпіна остаточну підтримку щодо будівництва нового масштабного газопроводу до Китаю. Під час переговорів Путін розраховував переконати китайську сторону погодити реалізацію проєкту "Сила Сибіру-2".

Про це повідомляє The Washington Post. Йдеться про газопровід, який мав би щороку транспортувати до Китаю близько 50 млрд кубометрів російського газу. Однак зустріч не принесла Москві очікуваного результату.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що наразі конкретних термінів запуску проєкту немає.

Читайте также: "З нетерпінням чекаю": Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном

За його словами, сторони нібито вже досягли загального розуміння щодо основних параметрів "Сили Сибіру-2", а також маршруту та принципів будівництва. Водночас окремі питання ще залишаються предметом узгодження.

Аналітики звертають увагу, що в Росії дедалі більше занепокоєні роллю Китаю у постачанні компонентів для українських безпілотників. Саме ці поставки, як зазначається, допомогли Україні значно наростити виробництво дронів протягом останнього року, хоча сама РФ також залежить від китайських технологій та комплектуючих.

Під час переговорів Сі Цзіньпін і Володимир Путін також виступили зі спільною критикою політики США, засудивши "односторонню гегемонію" та підтвердивши намір поглиблювати стратегічне партнерство між Китаєм і Росією.

Нагадаємо, попри санкції США Китай продовжує постачати росії та Ірану деталі до Шахедів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!