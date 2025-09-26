'Я дуже незадоволений тим, що робить Росія' - Трамп жорстко розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що повільні темпи наступу Росії в Україні, попри масовані обстріли міст, негативно впливають на її репутацію. Він наголосив, що дії російського лідера Володимира Путіна призвели до величезних людських втрат і руйнувань, але не наблизили завершення війни.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп висловив розчарування діями Кремля. За його словами, російська армія завдає масштабних ударів по цивільній інфраструктурі, однак територіальні здобутки залишаються мізерними.

"Я уважно стежу за тим, що робить Росія, і дуже незадоволений діями Путіна. Він убиває людей без жодної причини. При цьому Росія виглядає вкрай слабко, адже поставила на карту все. Їхня економіка руйнується", – підкреслив американський президент.

Трамп зауважив, що війна, яку розпочав Кремль, триває вже четвертий рік і, попри масовані бомбардування, Москва змогла захопити лише незначні території, подекуди навіть зазнавши втрат. "Вони бомблять усе підряд і майже нічого не здобувають. Насправді іноді навіть відступають. Це серйозно шкодить іміджу Росії", – сказав він.

Політик додав, що, на його думку, війна мала б уже завершитися. "Якби це була війна США, я б закінчив її за тиждень. Подивіться на результати: сотні дронів, атаки на Київ та інші міста, але здобутки мінімальні. Це велике розчарування від Путіна", – резюмував Трамп.

