Яйця та метал: які продукти та посуд категорично заборонено ставити у мікрохвильовку
Мікрохвильовка стала нашою основною помічницею на кухні, адже використовуємо ми її майже щодня. Вона швидко гріє їжу та дає можливість приготувати страви набагато швидше. Але є певні правила, яких варто дотримуватись при експлуатації пічки, щоб вона прослужила вам як можна довше.
Заборонено гріти певні види їжі
Яйця (сирі та готові ) – яйце вибухне при нагріванні.
Те ж саме стосується великих шматків смаженого чи відвареного м'яса.
Заборонено готувати у мікрохвильовці буряк, селеру і шпинат – під дією високих температури нітрати в їх складі стають канцерогенами.
Не розморожуйте м’ясо у мікрохвильовці – воно розморозиться нерівномірно.
Не нагрівайте у мікрохвильовці гострий перець - під дією високих температур пекуча речовина в складі почне випаровуватися і відкривши дверцята ви можете отримати опік слизових.
Кисломолочна продукція в мікрохвильовці "згорнеться".
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Посуд, який не можна використовувати у мікрохвильовці
Тарілки з металу та консервні банки – почнуть іскрити та можуть загорітись.
Пластик – може розплавитися.
Фольга – буде іскрити та може спалахнути.
Папір – може загорітися.
Кришталь у його складі є метали, що може привести до загоряння чи появи іскр.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та легко відмити мікрохвильову піч за допомогою лимонного соку.
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