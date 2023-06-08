Яйця та метал: які продукти та посуд категорично заборонено ставити у мікрохвильовку

Мікрохвильовка стала нашою основною помічницею на кухні, адже використовуємо ми її майже щодня. Вона швидко гріє їжу та дає можливість приготувати страви набагато швидше. Але є певні правила, яких варто дотримуватись при експлуатації пічки, щоб вона прослужила вам як можна довше.

Заборонено гріти певні види їжі

Яйця (сирі та готові ) – яйце вибухне при нагріванні.

Те ж саме стосується великих шматків смаженого чи відвареного м'яса.

Заборонено готувати у мікрохвильовці буряк, селеру і шпинат – під дією високих температури нітрати в їх складі стають канцерогенами.

Не розморожуйте м’ясо у мікрохвильовці – воно розморозиться нерівномірно.

Не нагрівайте у мікрохвильовці гострий перець - під дією високих температур пекуча речовина в складі почне випаровуватися і відкривши дверцята ви можете отримати опік слизових.

Кисломолочна продукція в мікрохвильовці "згорнеться".

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Посуд, який не можна використовувати у мікрохвильовці

Тарілки з металу та консервні банки – почнуть іскрити та можуть загорітись.

Пластик – може розплавитися.

Фольга – буде іскрити та може спалахнути.

Папір – може загорітися.

Кришталь у його складі є метали, що може привести до загоряння чи появи іскр.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та легко відмити мікрохвильову піч за допомогою лимонного соку.

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