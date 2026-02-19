Чи зараховується до страхового стажу період перебування у центрі зайнятості

В Україні триває виплата пенсій та інших соціальних допомог, водночас щороку підвищуються вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. До стажу зараховуються періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Після набуття чинності законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (з 1 січня 2004 року) обов’язковою умовою є щомісячна сплата страхових внесків. У Пенсійному фонді України пояснили, за яких умов період перебування на обліку в центрі зайнятості враховується до страхового стажу.

Відповідно до статті 24 цього закону, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється на підставі даних персоніфікованого обліку. За періоди до цієї дати застосовуються норми законодавства, що діяли раніше.

У ПФУ також послалися на закон №1788-XII "Про пенсійне забезпечення", згідно з яким до стажу для призначення пенсії включається час отримання допомоги по безробіттю.

Для періодів до 1 січня 2004 року підставою для зарахування такого часу є записи в трудовій книжці, зроблені органами державної служби зайнятості. Якщо трудова книжка відсутня або в ній немає необхідних чи коректних записів, підтвердити період отримання допомоги можна довідкою служби зайнятості. Така можливість передбачена урядовою постановою №637 від 12 серпня 1993 року, яка регламентує порядок підтвердження стажу за відсутності відповідних документів.

Щодо періоду після 1 січня 2004 року, до страхового стажу зараховується час перебування на обліку в центрі зайнятості з отриманням допомоги по безробіттю (крім одноразової виплати для започаткування підприємницької діяльності), а також матеріальної допомоги під час професійного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Крім того, до страхового стажу включається період отримання допомоги по частковому безробіттю, зокрема під час карантинних обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

