Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Британії та Німеччини: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, під час яких сторони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення обороноздатності України та перспективи подальших дипломатичних зусиль. Він подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за незмінну підтримку України.

Про результати зустрічі глава держави повідомив у соціальних мережах. Зеленський зазначив, що розмова відбулася у форматі "Е3 – Україна". Під час зустрічі він поінформував партнерів про поточну ситуацію на полі бою, а також про втрати російської армії.

За словами президента, вже п’ять місяців поспіль російські війська щомісяця втрачають понад 30 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. Глава держави наголосив, що оцінки української сторони щодо перебігу війни збігаються з позицією міжнародних партнерів. Він підкреслив, що Росія не досягає успіхів на фронті, а удари по військових і логістичних об’єктах противника суттєво обмежують його можливості для подальшого розширення агресії.

Окрему увагу під час переговорів приділили питанням посилення протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив на необхідності додаткового захисту від балістичних ракет, якими Росія регулярно атакує українські міста та цивільну інфраструктуру.

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Крім військових питань, сторони обговорили перспективи активізації дипломатичних зусиль та майбутню роль європейських держав у переговорному процесі. Президент підкреслив, що для України надзвичайно важливо зберігати сильну та консолідовану позицію Європи у питаннях врегулювання війни та підтримки української держави.

За підсумками зустрічі учасники домовилися продовжити координацію дій. Наступні кроки щодо оборонної співпраці та дипломатичних ініціатив опрацьовуватимуть профільні команди України, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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