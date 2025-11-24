Зимові 6500 гривень для українців: куди можна витратити та яка категорія громадян має право

Грошова допомога "Зимові 6 500 грн" призначена для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих умовах. Це одноразова державна виплата, що має допомогти окремим категоріям населення підготуватися до холодного сезону.

Отримані кошти можна витратити на теплий одяг, взуття чи необхідні ліки. Про це повідомляє information hub.

Право на підтримку мають опікуни та піклувальники, які отримують державну допомогу на дітей до 18 років, батьки-вихователі та прийомні батьки, що доглядають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей з інвалідністю. Отримати виплату можуть також внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи та діти з ВПО до 18 років. Окремо підтримка передбачена для самотніх пенсіонерів із пенсією до чотирьох прожиткових мінімумів, а також для малозабезпечених сімей — на кожну неповнолітню дитину.

Розмір допомоги становить 6 500 гривень, які надходитимуть на спеціальний рахунок у Дія.Банку. Зняти кошти готівкою неможливо — їх можна використати лише на оплату товарів у магазинах, що належать до відповідних категорій торгівлі: одяг, взуття, дитячі речі, а також лікарські засоби. Перед покупкою варто перевірити, чи входить магазин до переліку мерчантів програми, обравши його категорію у застосунку та спробувавши оплатити товар.

Подати заяву можна через застосунок Дія: потрібно перейти до розділу "Сервіси — Зимова підтримка", вибрати програму, зазначити, за кого подається заява, обрати або відкрити рахунок у Дія.Банку, підписати та відправити документи. Статус поданої заяви доступний у цьому ж розділі. Термін зарахування коштів становить до 17 робочих днів. Подати заявку також можна офлайн — у відділеннях Пенсійного фонду до 17 грудня 2025 року.

Виплату можна отримати лише один раз, і лише один із батьків має право оформити її на дитину. Якщо кошти не використати протягом 180 днів із моменту надходження, вони автоматично повернуться до бюджету, а рахунок буде закрито.

