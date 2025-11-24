Зимние 6500 гривен для украинцев: куда можно потратить и какая категория граждан имеет право

Денежная помощь "Зимние 6 500 грн" предназначена для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных условиях. Это единовременная государственная выплата, которая должна помочь отдельным категориям населения подготовиться к холодному сезону.

Вырученные средства можно потратить на теплую одежду, обувь или необходимые лекарства. Об этом сообщает information hub.

Право на поддержку имеют опекуны и попечители, получающие государственную помощь на детей до 18 лет, родители-воспитатели и приемные родители, ухаживающие за детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, или детьми с инвалидностью. Получить выплату могут также внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы и дети ВПЛ до 18 лет. Отдельно поддержка предусмотрена для одиноких пенсионеров с пенсией до четырех прожиточных минимумов, а также малообеспеченных семей — на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Размер помощи составляет 6500 гривен, которые будут поступать на специальный счет в Действие. Снять средства наличными невозможно — их можно использовать только на оплату товаров в магазинах, относящихся к соответствующим категориям торговли: одежду, обувь, детские вещи, а также лекарственные средства. Перед покупкой следует проверить, входит ли магазин в список мерчантов программы, выбрав его категорию в приложении и попытавшись оплатить товар.

Подать заявление можно через приложение Действие: нужно перейти в раздел "Сервисы - Зимняя поддержка", выбрать программу, указать, за кого подается заявление, выбрать или открыть счет в Действие. Банке, подписать и отправить документы. Статус поданного заявления доступен в этом же разделе. Срок зачисления денежных средств составляет до 17 рабочих дней. Подать заявку можно офлайн — в отделениях Пенсионного фонда до 17 декабря 2025 года.

Выплату можно получить только один раз, и только один родитель имеет право оформить ее на ребенка. Если средства не будут использовать в течение 180 дней с момента поступления, они автоматически вернутся в бюджет, а счет будет закрыт.

Напомним, мы уже писали, что украинцы могут получить в рамках "зимней поддержки" Зеленского.

