Зимова субсидія: кому з пенсіонері переглянуть розмір виплат

У листопаді окремим категоріям громадян проведуть перерахунок житлових субсидій за їхнім особистим зверненням. Частині людей можуть відмовити або скасувати вже призначену допомогу, а новим пенсіонерам переглянуть суму виплат, враховуючи зміну доходу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Більшість отримувачів субсидій уже пройшли автоматичний перерахунок на опалювальний сезон, однак у низці випадків потрібно повторно подати документи. Це стосується тих, у кого змінився склад сім’ї або місце проживання — про такі обставини необхідно повідомити ПФУ протягом місяця та повторно подати заяву і декларацію. Також звернутися слід, якщо з’явилися зміни, що можуть вплинути на право на субсидію чи її розмір, наприклад, змінився соціальний статус, перелік оплачуваних послуг або були здійснені покупки чи оплати послуг на суму понад 50 тисяч гривень.

Перерахунок також можуть ініціювати громадяни, які вийшли на пенсію чи припинили працювати, і їхній дохід тепер дорівнює розміру пенсії. У такому разі Пенсійний фонд має врахувати актуальні дані про доходи.

Подати документи для призначення або перерахунку субсидії можна у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі, через електронні сервіси ПФУ чи "Дія", а також через уповноважених осіб територіальних громад. Документи можна подати особисто або надіслати поштою.

Разом із тим деякі громадяни можуть втратити субсидію. Це можливо, якщо людина не сплачувала свою частину за комунальні послуги без поважних причин, подала неправдиві дані про доходи чи майно, переїхала або якщо житло стало власністю іншої особи, не зареєстрованої за цією адресою на момент призначення виплат. Також субсидію можуть припинити за заявою особи, на яку відкрито особовий рахунок.

Після припинення виплат людина має право звернутися по субсидію повторно, подавши документи, що підтверджують погашення заборгованості. У разі надмірно виплачених сум через недостовірні дані їх доведеться повернути Пенсійному фонду.

