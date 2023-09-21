Як виростити лавровий лист на підвіконні: три ефективні методи

Вирощування лаврового листа – це корисний досвід, який не тільки пропонує естетичну привабливість, але й покращує смак ваших кулінарних творінь. Давайте розглянемо різні способи вирощування лаврового листа:

Насіння

Найпоширеніший спосіб вирощування лаврового листа – з насіння. Його можна придбати в спеціалізованих магазинах або на місцевих ринках. Висаджуйте його в середині або наприкінці зими, оскільки процес проростання займає приблизно 2-4 місяці. Цей час забезпечує оптимальні умови для їхнього росту.

Щоб виростити лавровий лист на своєму підвіконні, виконайте наступні дії:

Почніть з видалення оболонки з насіння і замочіть його в теплій воді на 3-4 дні.

Підготуйте ґрунт, використовуючи субстрат, який зазвичай підходить для кактусів та сукулентів. Або ж створіть власну ґрунтову суміш з рівних частин дернової землі, торфу та компосту. У верхній шар додайте річковий пісок.

Висадіть насіння в невеликий горщик з дренажними отворами на глибину 1-1,5 см і на відстані приблизно 2 см одне від одного.

Акуратно зволожте ґрунт за допомогою розпилювача, накрийте горщик поліетиленом і поставте його в тепле, добре освітлене місце подалі від прямих сонячних променів.

Важливо періодично провітрювати імпровізовану теплицю і підтримувати ґрунт у вологому стані. Як тільки з'являться паростки, зніміть поліетиленову плівку і продовжуйте підтримувати ґрунт у належній вологості.

Живцювання

Ще один спосіб розмноження лаврового листа – живцювання. Однак ця техніка вимагає більшого досвіду і рідше практикується домашніми садівниками.

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Готові саджанці

Якщо віддаєте перевагу більш зручному варіанту, можна придбати готові до посадки саджанці лаврового листа в розплідниках або садових центрах.

Пересадка та догляд

Коли розсада трохи підросте і розвине 2-4 справжні листочки, настане час пересадити її в окремі горщики (об'ємом 1 літр). Будьте особливо обережні під час цього процесу, щоб не пошкодити ніжні корінці. Після пересадки поставте горщики в темне місце на 2-3 тижні, щоб дати можливість рослинам сформувати міцну кореневу систему.

Лавровий лист добре росте при температурі +20-26 °C, взимку трохи прохолодніше при температурі +15 °C. Поливайте лавровий лист теплою відфільтрованою водою, дотримуючись помірності. Влітку поливайте рослину двічі на тиждень, а в період спокою – раз на 5 днів.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні.

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