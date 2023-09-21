Как вырастить лавровый лист на подоконнике: три эффективных метода

Выращивание лаврового листа – это полезный опыт, который предлагает не только эстетическую привлекательность, но и улучшает вкус ваших кулинарных творений. Давайте рассмотрим разные способы выращивания лаврового листа:

Семена

Самый распространенный способ выращивания лаврового листа – из семян. Его можно приобрести в специализированных магазинах или местных рынках. Высаживайте его в середине или конце зимы, поскольку процесс прорастания занимает примерно 2-4 месяца. Это время обеспечивает оптимальные условия для их роста.

Чтобы вырастить лавровый лист на своем подоконнике, выполните следующие действия:

Начните с удаления оболочки из семян и замочите их в теплой воде на 3-4 дня.

Подготовьте почву, используя субстрат, обычно подходящий для кактусов и суккулентов. Или же создайте собственную грунтовую смесь из равных частей дерновой земли, торфа и компоста. В верхний слой добавьте речной песок.

Высадите семена в небольшой горшок с дренажными отверстиями на глубину 1-1,5 см и на расстоянии примерно 2 см друг от друга.

Аккуратно увлажните почву с помощью распылителя, накройте горшок полиэтиленом и поставьте его в теплое, хорошо освещенное место вдали от прямых солнечных лучей.

Важно периодически проветривать импровизированную теплицу и поддерживать почву во влажном состоянии. Как только появятся побеги, снимите полиэтиленовую пленку и продолжайте поддерживать почву в надлежащей влажности.

Питание

Еще один способ размножения лаврового листа – черенкование. Однако эта техника требует большего опыта и реже практикуется домашними садовниками.

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Готовые саженцы

Если предпочитаете более удобный вариант, можно приобрести готовые к посадке саженцы лаврового листа в питомниках или садовых центрах.

Пересадка и уход

Когда рассада немного подрастет и разовьет 2-4 настоящих листика, придет время пересадить ее в отдельные горшки (объемом 1 литр). Будьте особенно осторожны во время этого процесса, чтобы не повредить нежные корешки. После пересадки поставьте горшки в темное место на 2-3 недели, чтобы дать возможность растениям сформировать крепкую корневую систему.

Лавровый лист хорошо растет при температуре +20-26 °C, зимой немного прохладнее при температуре +15 °C. Поливайте лавровый лист теплой отфильтрованной водой, соблюдая умеренность. Летом поливайте растение дважды в неделю, а в период покоя – раз в 5 дней.

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