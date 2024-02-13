Чому кип'яток не можна виливати в раковину: Ви здивуєтесь

Чи знали ви про приховані ризики, пов'язані з виливанням окропу в раковину? Дізнайтеся, як ця нешкідлива, на перший погляд, справа може призвести до ушкоджень та екологічних проблем. UAportal розібрався в цьому.

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Уникайте пошкодження труб: виливання окропу в раковину може здатися зручним для видалення жиру, олії або частинок їжі, але це може призвести до пошкодження і засмічення труб. Висока температура води може з часом розм'якшити та деформувати труби, що призведе до утворення тріщин або протікання.

Запобігання шкідливим випаровуванням: ще одна небезпека, пов'язана з виливанням окропу в раковину, полягає у виділенні токсичних парів. Під час контакту гарячої води з деякими хімічними речовинами утворюються шкідливі гази, які можуть викликати подразнення дихальних шляхів і затруднення дихання. Наприклад, якщо залити окропом засоби для чищення для зливу або відбілювачі, може статися хімічна реакція, внаслідок якої виділиться хлорний газ.

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Бережіть навколишнє середовище: хоча виливання окропу в раковину може тимчасово допомогти усунути неприємні запахи, це може мати згубний вплив на навколишнє середовище. Гаряча вода разом із забрудненнями, що містяться в ній, може потрапити в каналізаційну систему і зрештою у водойми, такі як річки, озера або океани.

Уникайте травм: виливаючи окріп у раковину, ви ризикуєте отримати опік або ошпаритися. Під час поводження з окропом можуть статися нещасні випадки, чи то бризки, чи то потрапляння води на шкіру. Такі опіки можуть бути серйозними й призвести до болю, дискомфорту та серйозних пошкоджень.

Утримуйте раковину в чистоті та без сторонніх запахів: тепло може знищити деякі наявні бактерії, але воно також може сприяти зростанню нових мікроорганізмів, які процвітають у теплих і вологих умовах. Згодом це може призвести до появи неприємного запаху і більш серйозних сантехнічних проблем.

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