Для чего следует хранить квитанции за оплату коммунальных услуг и как долго это делать: ответ юристов

Юристы рекомендуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг в течение 5 лет, в частности за электричество, газ, воду и другие услуги. Эти документы могут пригодиться в случае возникновения спорных ситуаций с поставщиками.

Хотя исковая давность для подобных дел составляет 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут затянуть процесс рассмотрения. Поэтому следует перестраховаться, пишет издание "На пенсии".

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Однако опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – отмечается в материале.

Сохраненные квитанции могут стать важными в различных ситуациях для разрешения спора в свою пользу. В частности, это может быть полезно:

при сбое в системе хранения данных – когда информация об оплате теряется или восстанавливается ненадлежащим образом;

если изменение тарифов или другие факторы вызвали путаницу в платежах;в случае ошибок сотрудников поставщиков коммунальных услуг.

При этом отмечается, что электронные квитанции, полученные при оплате через банк, также будут иметь силу в судах. Однако в случае возникновения спора рекомендуется обращаться за выписками в банк и получать их в печатном виде с подписью и печатью финучреждения.

