Дроны атаковали Ростовскую область России: в двух районах исчезло электроснабжение

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников в двух районах временно исчезло электроснабжение. Он отметил, что силы ПВО перехватили и уничтожили несколько дронов в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате обстрела без света остались несколько поселков в Верхнедонском и Шолоховском районах, однако впоследствии энергоснабжение возобновили по резервной схеме.

По словам губернатора, один из беспилотников упал на территорию промышленного объекта в Верхнедонском районе, где загорелась кровля здания и трава на поле. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

