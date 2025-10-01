Дрони атакували Ростовську область рф: у двох районах зникло електропостачання

У Ростовській області Росії після нічної атаки безпілотників у двох районах тимчасово зникло електропостачання. Він зазначив, що сили ППО перехопили та знищили кілька дронів у Верхньодонському, Міллеровському та Шолоховському районах.

Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар у своєму Telegram-каналі. Внаслідок обстрілу без світла залишилися кілька селищ у Верхньодонському та Шолоховському районах, однак згодом енергопостачання відновили за резервною схемою.

За словами губернатора, один із безпілотників впав на територію промислового об’єкта у Верхньодонському районі, де загорілася покрівля будівлі та трава на полі. Пожежу ліквідували, ніхто не постраждав.

