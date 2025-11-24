Переговоры в Женеве: Украина и США выпустили совместное заявление

В ходе встречи представителей Украины и США в Женеве стороны согласовали обновленный рамочный документ, касающийся предстоящего мирного урегулирования. В заявлении подчеркивается, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, были сосредоточены и проходили в духе взаимного уважения.

Обе делегации назвали консультации чрезвычайно результативными. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

В ходе обсуждения удалось добиться заметного прогресса в согласовании подходов и определении дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать уважение суверенитета Украины и обеспечивать длительный и справедливый мир. По итогам встречи был подготовлен обновленный проект рамочного документа.

Украинская делегация также выразила благодарность Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу за поддержку и усилия по прекращению войны и сохранению жизней.

Договорено продолжить работу над предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать постоянный диалог с европейскими партнерами. Окончательные решения по рамочному соглашению будут принимать президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

