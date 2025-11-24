Переговори у Женеві: Україна та США випустили спільну заяву

Під час зустрічі представників України та США в Женеві сторони узгодили оновлений рамковий документ, який стосується майбутнього мирного врегулювання. У заяві підкреслюється, що переговори відбулися у конструктивній атмосфері, були зосередженими та проходили у дусі взаємної поваги.

Обидві делегації назвали консультації надзвичайно результативними. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Під час обговорень вдалося досягти помітного прогресу в узгодженні підходів і визначенні подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю гарантувати повагу до суверенітету України й забезпечувати тривалий і справедливий мир. За підсумками зустрічі був підготовлений оновлений проєкт рамкового документа.

Українська делегація також висловила вдячність Сполученим Штатам і президенту Дональду Трампу за підтримку та зусилля, спрямовані на припинення війни та збереження життів.

Домовлено продовжити роботу над пропозиціями у найближчі дні, а також підтримувати постійний діалог із європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо рамкової угоди ухвалюватимуть президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

