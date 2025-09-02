Российская армия атаковала Украину дронами: в Белой Церкви и Сумах погибли и ранены, среди них - дети (фото)

Вечером 1 сентября российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Наибольшие разрушения получили Белая Церковь и Сумы.

В Белой Церкви в результате попадания погиб человек. Глава КОГА Николай Калашник сообщил, что тело мужчины нашли во время тушения пожара в гаражном кооперативе. В городе взрывы повредили остекление жилых многоэтажек, повлекли возгорание на территории кооператива, торговых и производственных помещений. По данным ГСЧС, сгорели ангары и трехэтажное здание предприятия, а также несколько частных гаражей. Все пожары удалось ликвидировать.

В Сумах беспилотник попал в нежилое здание в Заречном районе. Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии в горсовете уточнили: ранены, среди них ребенок. Пострадавшие получили амбулаторную помощь. Кроме того, повреждены четыре жилых дома, выбиты около полусотни окон, разрушена часть торговых рядов. Пожар на месте ликвидирован, продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

