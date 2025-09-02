Російська армія атакувала Україну дронами: у Білій Церкві та Сумах є загиблий та поранені, серед них - діти (фото)

Увечері 1 вересня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по території України. Найбільших руйнувань зазнали Біла Церква та Суми.

У Білій Церкві внаслідок влучання загинула людина. Голова КОДА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка знайшли під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. У місті вибухи пошкодили скління житлових багатоповерхівок, спричинили займання на території кооперативу, торгових і виробничих приміщень. За даними ДСНС, згоріли ангари та триповерхова будівля підприємства, а також кілька приватних гаражів. Усі пожежі вдалося ліквідувати.

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

У Сумах безпілотник поцілив у нежитлову будівлю в Зарічному районі. Спершу повідомляли, що обійшлося без постраждалих, однак згодом у міськраді уточнили: є поранені, серед них дитина. Постраждалі отримали амбулаторну допомогу. Крім того, пошкоджено чотири житлові будинки, вибито близько півсотні вікон, зруйновано частину торгових рядів. Пожежу на місці ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!