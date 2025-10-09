Самые дефицитные кадры будущего: CEO Nvidia назвал специалистов, которых скоро будут искать все

Сегодня все больше молодых людей сетуют, что найти работу становится все сложнее. Однако, как отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в комментарии для Fortune, в ряде отраслей уже открываются тысячи новых вакансий.

В интервью Channel 4 News Хуанг объяснил, что из-за стремительного развития технологий и роста потребностей в сфере обработки данных значительно возросла потребность в специалистах технических специальностей. Он посоветовал молодежи рассматривать обучение в профессиональных училищах как перспективный путь.

"Нам понадобятся сотни тысяч электриков, сантехников и плотников, чтобы построить все эти предприятия", - подчеркнул руководитель Nvidia.

Бизнесмен также добавил, что рынок квалифицированной рабочей силы в ближайшие годы будет испытывать настоящий подъем. По его словам, некоторые представители рабочих профессий, например строители, могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год даже без высшего образования.

Как отмечает издание, Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI, занимающуюся разработкой технологий искусственного интеллекта. Эти средства будут направлены на поддержку создания и расширения центров обработки данных.

Согласно прогнозам McKinsey, к 2030 году мировые инвестиции в инфраструктуру дата-центров могут достичь 7 триллионов долларов.

В материале отмечается, что один центр обработки данных площадью около 25 000 м² обеспечивает работой до 1 500 строителей на этапе сооружения. После ввода объекта в эксплуатацию его обслуживают в среднем около 50 постоянных работников. К тому же, каждое рабочее место в таком центре способствует появлению еще 3–4 дополнительных рабочих мест в смежных секторах экономики.

В одном из своих интервью Дженсен Хуанг признался, что если бы ему снова было 20 лет, он бы избрал направление, связанное с естественными науками.

"Если бы молодому Дженсену, только что закончившему обучение, пришлось выбирать снова, он, наверное, предпочел бы физические науки, а не программирование", – поделился миллиардер.

Какой навык следует развивать молодежи для успеха

Сооснователь компании Scale AI Александр Ван подчеркнул, что тем, кто стремится построить успешную карьеру в сфере технологий, следует совершенствовать знания в области искусственного интеллекта. Он рекомендует глубже погрузиться в исследование современных инструментов для генерации кода с помощью ИИ.

По мнению 28-летнего миллиардера, будущее технологической индустрии – так называемый вайб-кодинг, то есть метод программирования, в котором большие языковые модели и искусственный интеллект создают код вместо человека.

