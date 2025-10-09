Найдефіцитніші кадри майбутнього: CEO Nvidia назвав спеціалістів, яких скоро шукатимуть усі

Сьогодні дедалі більше молодих людей нарікають, що знайти роботу стає дедалі складніше. Однак, як зазначив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у коментарі для Fortune, у низці галузей уже відкриваються тисячі нових вакансій.

В інтерв’ю Channel 4 News Хуанг пояснив, що через стрімкий розвиток технологій і зростання потреб у сфері обробки даних значно зросла потреба у фахівцях технічних спеціальностей. Він порадив молоді розглядати навчання у професійних училищах як перспективний шлях.

"Нам знадобляться сотні тисяч електриків, сантехніків і теслярів, щоб збудувати всі ці підприємства", – наголосив керівник Nvidia.

Бізнесмен також додав, що ринок кваліфікованої робочої сили у найближчі роки переживатиме справжній підйом. За його словами, деякі представники робітничих професій, наприклад будівельники, можуть заробляти понад 100 тисяч доларів на рік, навіть без вищої освіти.

Як зазначає видання, Nvidia інвестує 100 мільярдів доларів у компанію OpenAI, яка займається розробкою технологій штучного інтелекту. Ці кошти спрямують на підтримку створення та розширення центрів обробки даних.

Згідно з прогнозами McKinsey, до 2030 року світові інвестиції в інфраструктуру дата-центрів можуть сягнути 7 трильйонів доларів.

У матеріалі також наголошується, що один центр обробки даних площею близько 25 000 м² забезпечує роботою до 1 500 будівельників на етапі спорудження. Після введення об’єкта в експлуатацію його обслуговують у середньому приблизно 50 постійних працівників. До того ж кожне робоче місце в такому центрі сприяє появі ще 3–4 додаткових робочих місць у суміжних секторах економіки.

В одному зі своїх інтерв’ю Дженсен Хуанг зізнався, що якби йому знову було 20 років, він би обрав напрям, пов’язаний із природничими науками.

"Якби молодому Дженсену, який щойно закінчив навчання, довелося обирати знову, він, мабуть, надав би перевагу фізичним наукам, а не програмуванню", – поділився мільярдер.

Яку навичку варто розвивати молоді для успіху

Співзасновник компанії Scale AI Олександр Ван наголосив, що тим, хто прагне побудувати успішну кар’єру у сфері технологій, слід вдосконалювати знання у галузі штучного інтелекту. Він радить глибше зануритися у вивчення сучасних інструментів для генерації коду за допомогою ШІ.

На думку 28-річного мільярдера, майбутнє технологічної індустрії – за так званим вайб-кодингом, тобто методом програмування, у якому великі мовні моделі та штучний інтелект створюють код замість людини.

