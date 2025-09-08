Стоимость популярного продукта взлетела: украинцы ищут более дешевые замены

Сырный продукт набирает все большую популярность среди украинских потребителей. Рост спроса объясняют повышением цен на сыр, для которого сырный продукт выступает более доступной альтернативой.

Об этом сообщает Инфагро. Эксперты выделяют два ключевых фактора такой тенденции:

в августе сыр в ЕС подешевел на 8%;

ожидается возможное повышение цен на сыр от украинских производителей на 5%.

Эти изменения могут усложнить планы отечественных сыроделов по осеннему повышению продаж. Сейчас именно творожный продукт демонстрирует наиболее активный рост реализации, ведь для многих покупателей он стал самым доступным вариантом на рынке.

Почему сырный продукт стоит дешевле

Главное отличие между твердым сыром и творожным продуктом состоит в составе. Твердый творог изготовляют только из молока, тогда как в сырном продукте его доля не превышает 20%. Остальные составы – растительные жиры (часто используется кокосовое масло) и другие заменители молочного сырья, из-за чего продукт менее полезен для организма.

"Подорожание украинского сыра уже сказывается на рынке: импортные поставки растут, а полки магазинов все чаще заполняет сырный продукт – более доступная альтернатива, стремительно набирающая популярность среди потребителей", – отмечают аналитики.

Поэтому отечественным сыроварам приходится конкурировать как с импортерами, так и с местными производителями, которые ориентируются на более доступный формат продукта. Эксперты прогнозируют, что спрос на сырный продукт и дальше будет расти.

Ценовая разница между зарубежными и украинскими сырами (часто импортные продукты дешевле) привела к росту импорта твердых и полужестких сыров в июле на 12% по сравнению с прошлым годом. В то же время, поставки полутвердых сыров увеличились на 28% по сравнению с июлем 2024 года.

