Альтернатива классическому обогревателю: как сделать обогреватель из горшка

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине сорван из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Длительные отключения света и тепла заставляют людей искать альтернативные способы обогрева квартиры. Один из самых простых и дешевых вариантов – самодельный обогреватель из свечей и обычных керамических цветочных горшков.

Об этом пишет РБК. Такое устройство способно локально обогреть помещение. 15 м² за 4 часа работы. Все материалы обычно уже дома или стоят копейки. Время на изготовление – не более 15 минут.

Важно: это устройство с открытым огнем, поэтому его нельзя оставлять без присмотра. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Что понадобится

2 керамические цветочные горшки (один меньше, чтобы входил в больший);

длинный болт (М6-М8) + 2 гайки + 3 шайбы;

2–3 обычных хозяйственных свечи (парафиновые или восковые);

небольшая тарелка или металлическая крышка (как основание);

3 кирпича или стабильные подставки (чтобы поднять конструкцию над пламенем);

отвертка или дрель (если в горшках нет отверстия в центре дна).

Пошаговая инструкция по изготовлению

Проверьте, есть ли в горшках отверстие в центре дна. Если нет – аккуратно просверлите его (диаметр чуть больше болта). Вставьте болт в отверстие большего горшка снизу вверх. Сверху наденьте шайбу, затем гайку и затяните – это фиксирующий болт. Наденьте второй (меньший) горшок вверх дном на тот же болт. Сверху снова шайба + гайка – крепко зафиксируйте оба горшка. Поставьте на тарелку 2–3 зажженных свечи (можно использовать одну большую свечу или несколько маленьких). С трех сторон поставьте кирпич (или другие стабильные подставки) высотой 10-15 см. На кирпичи положите конструкцию из двух горшков (верхний горшок вверх дном).

Готово! Тепло от пламени свеч будет подниматься вверх, нагревать керамику, а та - отдавать тепло в комнату. Конструкция работает по принципу конвекции и скопления тепла в массивной керамике.

Преимущества метода

Стоимость материалов – 50–150 грн (если покупать свечи и болт).

Быстрое изготовление – 10–15 минут.

Не зависит от электричества или газа.

Хорошо работает в небольших помещениях (комната 10-15 м2).

Керамика долго удерживает тепло даже после того, как свечи догорят.

Правила безопасности – обязательно!

Никогда не оставляйте устройство без присмотра!

Ставьте на негорючую поверхность (металл, керамика, плитка), вдали от штор, мебели, бумаги.

Держите детей и животных подальше.

Используйте только обычные свечи без ароматизаторов (они могут коптить).

Проветривайте помещение – открытый огонь сжигает кислород.

Не используйте конструкцию всю ночь – лучше несколько часов вечером и утром.

Альтернативы для большей площади

Если нужно согреть большую комнату или на более долгое время – лучше сочетать метод с:

USB-обогревателями (шарфы, пледы, перчатки с подогревом от повербанка);

химическими грелками для тела;

портативной зарядной станцией + маломощным керамическим обогревателем (500-800 Вт).

Этот самодельный обогреватель из свечей и горшков – простой, дешевый и проверенный способ пережить блекауты без больших затрат. Главное — строго соблюдайте правила безопасности, чтобы не допустить пожара или отравления угарным газом.

