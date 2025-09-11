Армия РФ атаковала Сумы дронами: есть попадание в учебное заведение, загорелся масштабный пожар (фото, видео)

В ночь на 11 сентября российские дроны атаковали здание учебного заведения в Заречном районе Сум. В результате удара возник пожар, зафиксированы разрушения и повреждения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, и.о. о. городского головы Артём Кобзарь. "Два взрыва в городе – это попадание вражеских беспилотников по одному из образовательных заведений. По состоянию на данный момент жертв и пострадавших нет".

По словам Григорова, удар пришелся именно на Заречный район. Дроны вызвали пожар, повредили транспорт учебного учреждения и частично разрушили здание. Также в трех многоэтажках поблизости выбило окна.

