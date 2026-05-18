Армия РФ атаковала жилой квартал Днепра: 18 человек ранены, среди них дети (фото, видео)

В ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Днепра. В результате атаки пострадали 18 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, российские силы нанесли удар ракетами по жилому кварталу города. После взрывов жителей призвали оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

Днепр находился под массированным обстрелом с вечера. Сначала россияне атаковали город ударными беспилотниками, а около 02:30 применили баллистические и крылатые ракеты. Сначала сообщалось о трех пострадавших. Один мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще два человека проходили амбулаторное лечение.

Впоследствии количество раненых возросло до девяти, а утром глава ОВА уточнил, что в результате удара травмированы уже 18 человек. Среди пострадавших – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Детям оказали амбулаторную помощь. Еще восемь пострадавших — четыре женщины и четверо мужчин — находятся в больницах. По оценкам медиков, состояние их остается средней тяжести.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!