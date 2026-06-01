Бронирование от мобилизации-2026: сколько нужно зарабатывать Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить бронирование - мобилизация в Украине
Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников на предприятиях, имеющих статус критически важных. Теперь одним из ключевых критериев для бронирования становится уровень заработной платы — не менее 25 941 грн, что соответствует трем минимальным зарплатам.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Правительство повысило требования к среднему уровню оплаты труда, необходимого для подтверждения статуса критически важного предприятия и возможности бронирования сотрудников.
Основная норма:
- минимальная зарплата для бронирования - 3 минимальные зарплаты (25 941 грн).
В то же время для предприятий, работающих в прифронтовых регионах, сохранены более гибкие условия:
- требование составляет 2,5 минимальной зарплаты (21618 грн).
Речь идет о территориях, определенных соответствующими нормативными актами Минразвития.
Изменения для совместителей и квот бронирования
Отдельно правительство уточнило правила расчета квоты бронирования, чтобы предотвратить злоупотребления.
Теперь в квоту учитывается работник только один раз — по основному месту работы. Это касается также:
- работников с действующей отсрочкой от мобилизации;
- работников, работающих по совместительству.
Таким образом, совместительство больше не может искусственно увеличивать количество работников, которых предприятие имеет право забронировать. Это должно сделать систему более прозрачной и связанной с реальной потребностью бизнеса.
Просмотр критериев критически важных предприятий
Обновленные правила также подразумевают пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных.
В течение месяца министерства, центральные органы власти и областные военные администрации должны обновить свои критерии по согласованию с Минобороны и Минэкономики.
Среди основных критериев могут быть:
- выполнение государственных задач;
- обеспечение критических услуг;
- производство важной продукции;
- поддержка инфраструктуры;
- вклад в занятость и стабильность общин.
Проверка статусов предприятий
В течение трех месяцев после вступления изменений в силу будет проведена переоценка всех предприятий, уже имеющих статус критически важных.
Это позволит оставить в системе только те компании, работа которых оказывает непосредственное влияние на:
- экономическую стабильность;
- обороноспособность;
- жизнедеятельность общин.
Переходный период
Правительство гарантирует, что во время переходного этапа:
- действующие статусы критичности остаются в силе;
- уже оформленное бронирование работников не аннулируется.
Предприятия получат время, чтобы адаптироваться к новым требованиям и подтвердить свой статус.
Цель перемен
По словам министра экономики Алексея Соболева, обновление системы направлено на повышение прозрачности и уменьшение рисков злоупотреблений.
Он подчеркнул, что бронирование остается важным инструментом поддержки критической экономики, но должно работать честно и сбалансировано с учетом потребностей обороны и стабильности бизнеса.
