Что больше подорожает летом-2026: эксперты дали прогноз

В Украине этим летом потребителей ждет неоднородная ценовая ситуация: часть продуктов дешевеет благодаря новому урожаю, тогда как другие товары, наоборот, дорожают из-за погодных рисков и энергетических проблем. В магазинах это может проявиться в резких ценовых разнообразиях.

Общая картина рынка

Продуктовая корзина за год подорожала почти на 10% по состоянию на конец мая.

Наибольшее давление на цены оказывают энергетические затраты и погодные опасности.

В то же время, сезонное удешевление овощей частично сдерживает инфляцию.

Фрукты: дефицит косточковых и дешевые импортные альтернативы

Из-за весенних заморозков под угрозой оказался урожай абрикосов, персиков, черешни и клубники. Аналитики предупреждают о возможном дефиците отечественных косточковых фруктов, а цены на них будут в значительной степени зависеть от импорта.

На этом фоне наблюдается смещение потребления: импортные бананы все чаще вытесняют украинские яблоки из корзины покупателей, поскольку стоят дешевле. Это объясняется разницей в сезонности производства — бананы собирают несколько раз в год, в то время как яблоки имеют один урожайный цикл.

Овощи: удешевление борщового набора

Ситуация с базовыми овощами выглядит более оптимистично:

борщовый набор подешевел на 15–17% в годовом исчислении;

картофель упал в цене примерно на 20%;

молодой картофель, стартовавший с высоких цен, будет постепенно дешеветь в ближайшие недели.

Огурцы и помидоры будут самыми доступными со второй половины июня по август, однако значительного ценового обвала не ожидается из-за дорогих энергоносителей и логистики.

Хлеб: риск постепенного удорожания

Одним из ключевых инфляционных факторов остается хлеб. Производители вынуждены использовать генераторы из-за перебоев с электроснабжением, что повышает себестоимость.

Прогнозы следующие:

краткосрочно: +5% к цене летом;

к осени при ухудшении энергоситуации — потенциально до +25%.

Молочные продукты, мясо и бакалея

молоко и масло остаются относительно стабильными;

яйца и мясо имеют сезонную тенденцию к удешевлению;

сахар стоит меньше, чем в прошлом;

масло дорожает из-за сокращения запасов сырья;

гречка демонстрирует постепенный рост из-за производственных затрат.

На рынке рыбы существенных колебаний не прогнозируется, хотя отдельные позиции, в частности, форель, могут дешеветь благодаря увеличению предложения.

Топливо: возможное снижение цен

Снижение мировых цен на нефть создает предпосылки для удешевления дизеля в Украине потенциально ниже 80 грн/литр. Бензин при этом, вероятно, останется стабильным.

Три сценария стоимости летней корзины

Аналитики выделяют три возможных варианта развития событий:

Оптимистичный: +5–8% от стоимости продуктовой корзины

+8–15% по сравнению с прошлым годом

+8–15% по сравнению с прошлым годом Пессимистический: +15–25% при энергетических или погодных негативных условиях.

