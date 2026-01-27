Что такое подъемная помощь для военнослужащих и как ее получить

Ровенский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки разъяснил порядок начисления и выплаты подъемной помощи военнослужащим. Речь идет об условиях получения этой компенсации, размерах выплат и основаниях, по которым возникает право на финансовую поддержку в случае переезда к новому месту службы или учебы.

Подъемная помощь – это денежная компенсация расходов, связанных с переездом. Она предусмотрена для военнослужащих, проходящих службу по контракту, кадровую военную службу, службу по призыву лиц офицерского состава в Вооруженных Силах Украины, а также в Государственной специальной службе транспорта. Об этом пишет sud.ua.

Когда выплачивается подъемная помощь

Право на получение этой выплаты возникает в следующих случаях:

переезд в другой населенный пункт в связи с назначением на новую военную должность или направлением на обучение сроком от шести месяцев;

передислокация воинской части, ее подразделения, учреждения или организации в другой населенный пункт.

Размер выплат

Подъемная помощь начисляется в размере одного месячного денежного довольствия военнослужащего. Дополнительно выплачивается 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который переехал вместе с ним на новое место службы.

Выплата производится уже по новому месту прохождения службы или обучения на основании приказа командира воинской части или руководителя военного учебного заведения с обязательным указанием суммы начислений.

Когда возникает право на помощь

Право на подъемную помощь появляется:

в день принятия должности и дел - для военнослужащих, переехавших в другой населенный пункт в связи с назначением;

в день зачисления на обучение - для поступивших в военное учебное заведение на срок свыше шести месяцев;

в день прибытия нового места дислокации, определенный приказом командира, — в случае передислокации воинской части или подразделения;

для членов семьи – с даты представления рапорта на выплату подъемной помощи.

Кто не имеет права на выплату

Военнослужащие, призванные во время мобилизации, в особый период или из резервистов, не имеют права на подъемную помощь. Такое право появляется только после заключения контракта о прохождении военной службы и последующего переезда в новое место службы в другой населенный пункт.

