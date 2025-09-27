Действительно экономят горючее: топ гибридов, с которыми ваш кошелек будет в безопасности

Часто рекламные заявления о чрезвычайной экономии топлива в гибридных автомобилях оказываются преувеличенными. Официальные рейтинги дают только общее представление, но не всегда отражают реальные затраты во время повседневной эксплуатации. Поэтому эксперты, проводящие независимые испытания, выделили несколько моделей, доказавших свою эффективность не только на бумаге, но и в реальных дорожных условиях, помогая водителям действительно экономить.

Об этом пишет Jalopnik. Kia Niro скорее напоминает более высокий хэтчбек, чем кроссовер, но именно благодаря исключительной экономичности он стал одним из лидеров. Плагин-гибридная версия способна преодолевать более 50 км только на электротяге, однако если нет возможности часто заряжать батарею, целесообразнее выбрать классический гибрид.

Toyota Corolla Hybrid хоть и дороже обычной Corolla примерно на три тысячи долларов, но разница быстро компенсируется. Расход горючего около 4,9 литра на 100 км позволяет экономить около 400 долларов ежегодно, так что дополнительные затраты на старте окупятся уже через несколько лет.

Hyundai Elantra Hybrid является прямым конкурентом Corolla Hybrid и демонстрирует такую же эффективность. В нем совмещен низкий расход горючего, обновленная подвеска с повышенным комфортом и более смелый дизайн, что может стать решающим для покупателей.

Toyota Camry Hybrid предлагает еще один уровень универсальности. Теперь все комплектации этой модели гибридны, что гарантирует высокую экономию топлива независимо от выбора. Camry нового поколения стала более динамичной и привлекательной, а по слухам даже получила намек на спортивный характер.

Для тех, кто предпочитает компактные авто, отличным вариантом станет Toyota Prius. При близкой к Camry цене он предлагает еще лучшую топливную эффективность, а его современный обтекаемый дизайн взламывает стереотипы о "несимпатическом" Prius. Несмотря на компактные размеры, в салоне оказывается неожиданно просторно, особенно над головой задних сидений.

