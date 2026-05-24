Демобилизованные военные получат отсрочку от призыва: сколько будет действовать

В Вооруженных силах Украины прорабатывается модель поэтапной демобилизации, которая предусматривает предоставление военнослужащим индивидуальной отсрочки после службы на фронте. После освобождения от службы военные смогут получать временную отсрочку от повторного призыва, а ее продолжительность будет зависеть от времени, проведенного в боевых условиях.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Милитарному". "Военнослужащие, уволенные со службы, получат отсрочки пропорционально дням пребывания на фронте", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что речь идет о комплексном подходе: не только об освобождении от службы, но и о дальнейшей защите военных от немедленной повторной мобилизации. По словам Главнокомандующего, соответствующий механизм уже определен на уровне военного командования, а его практическая отработка продолжается в воинских частях и бригадах.

Инициатива разрабатывается по поручению высшего руководства государства, в частности, президента Владимира Зеленского. Завершить подготовку соответствующих решений планируется до конца мая.

Сырский также напомнил, что полноценная демобилизация во время войны возможна только после завершения военного положения. В то же время продолжается работа над механизмами частичного увольнения со службы.

"Люди, длительно находящиеся на фронте, должны иметь возможность отдыха и определенный период отсрочки после увольнения", — подчеркнул он, добавив, что военное командование пытается учесть опыт и позиции самих военнослужащих при формировании новых правил.

