Дневник Фаучи против его слов: как личные записи опровергают публичные заявления о локдаунах

Энтони Фаучи неоднократно — и во время пандемии COVID-19, и после неё — публично отрицал свою причастность к введению локдаунов. Однако отрывки из его личного дневника, ставшие достоянием общественности, прямо опровергают эти слова.

В записи от 15 марта 2020 года, которая начинается словами "БОЛЬШОЙ ДЕНЬ!", выведенными красными буквами, тогдашний директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) подробно описывает разговор с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио.

"Я поговорил с Биллом де Блазио (мэр — Нью-Йорк) и убедил его — опираясь на то, что говорил публично, и на наш разговор той ночью — закрыть школы в Нью-Йорке (он уже решил это, основываясь на моих выступлениях на телевидении)", — говорится в личных заметках Фаучи.

"У меня был похожий разговор с Энн О'Лири, [руководителем аппарата] губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, — продолжает та же запись. — Энн сказала, что на основании моих телевизионных выступлений сегодня и вчера губернатор решил закрыть школы в Калифорнии, а также бары и рестораны".

Однако семь месяцев спустя, 16 октября 2022 года, в интервью Джонатану Карлу на канале ABC News Фаучи отверг какое-либо участие в введении локдаунов.

"Давайте вернёмся и посмотрим на стенограмму. Мы говорили, что нужно приложить максимум усилий, чтобы дети оставались в школах, — заявил он. — Никто не прокручивает этот фрагмент".

"Всегда возвращаются и говорят: 'Фаучи несёт ответственность за закрытие школ.' Я не имел к этому никакого отношения!" — настаивал он.

В 2022 году в разговоре с The Hill он также заявил, что "не рекомендовал закрывать ничего" — хотя это прямо противоречило его собственным записям.

9 января 2024 года, уже после завершения локдаунов, Фаучи повторил то же самое перед Комитетом по надзору Палаты представителей.

"Я не закрывал школы, — заявил он согласно стенограмме слушаний. — И сложилась ситуация, когда я стал политической мишенью".

Школами дело не ограничивалось. В той же записи от 15 марта 2020 года Фаучи отметил, что посоветовал де Блазио закрыть и нью-йоркские бары.

"Я сказал ему, что следует закрыть бары и рестораны в Нью-Йорке. Он ответил, что сделает это на основании моей рекомендации", — написал Фаучи.

Пятью днями позже он сообщил мэру о необходимости полного локдауна во всём Нью-Йорке.

"Также имел телефонный разговор с [мэром] де Блазио, который хочет ввести 'режим укрытия на месте для всего города'. Он просит моего совета, поскольку губернатор Куомо возражает. Я посоветовал де Блазио действовать. Попробую поговорить с Куомо", — говорится в записи.

29 марта 2020 года Фаучи описал напряжённую встречу с президентом Дональдом Трампом, которого назвал "неисправимым". Цель встречи — убедить президента продлить локдауны после завершения начального режима "15 дней, чтобы остановить распространение", стартовавшего 16 марта 2020 года — примерно через месяц после фиксации первого случая COVID-19 в США.

"В итоге результат оказался хорошим: мы убедили его согласиться на 30 дней вместо преждевременной отмены ограничений, что, на мой взгляд, стало бы катастрофой", — написал Фаучи.

В записи от 28 ноября 2020 года он вспоминает, как поддержал чиновника здравоохранения округа Лос-Анджелес, который хотел ввести локдаун.

"Вчера ночью получил звонок от Марка Гейли (заместителя директора по общественному здоровью Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес). Он звонил мне несколько раз за советом. Взволнованный звонок: число случаев в округе стремительно растёт, и вскоре больницы будут переполнены. Он хочет ввести трёхнедельное закрытие города, чтобы 'остановить волну', и нуждается в моей поддержке, поскольку есть серьёзное противодействие локдауну. Я согласился поддержать его", — говорится в дневнике.

И всё же в 2022 году, появившись в подкасте The Hill "Rising", Фаучи снова отверг ответственность.

"Ну, знаете, опять же, прежде всего я не рекомендовал закрывать что-либо, — утверждал он. — Вы задаёте мне вопросы. Вы говорите о CDC как об агентстве здравоохранения, которое использует своих эпидемиологов и научный подход для формирования рекомендаций..."

Несмотря на все публичные отрицания, в октябре 2020 года сам Фаучи в комментарии для CBS News открыто заявил о своей роли.

"Когда стало ясно, что в стране есть общественное распространение вируса — лишь несколько случаев, задолго до масштабного взрыва, который мы наблюдали на северо-востоке из-за распространения в метрополии Нью-Йорка, — я рекомендовал президенту закрыть страну", — сказал он 7 октября 2020 года.