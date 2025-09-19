До 55 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Украинские тепличные хозяйства подняли цены на помидоры до 35–55 грн/кг в зависимости от качества, калибра и партии. Это примерно на 14% дороже, чем в начале недели.

Об этом сообщает EastFruit. По данным аналитиков, рынок вторую неделю подряд фиксирует рост стоимости тепличных томатов. Основная причина – сокращение выборок урожая в теплицах, что привело к уменьшению объемов предложения. Дополнительно повлияло и сезонное понижение поставок грунтовых помидоров.

Читайте также: Времени мало: в Украине прогнозируют скачок цен на картофель

Производители отмечают, что повышение цен стало возможным благодаря оживлению спроса: к закупкам активнее подключились розничные сети и оптовые компании. Определенную поддержку рынку обеспечивает и удорожание помидоров из открытого грунта.

В то же время, несмотря на удорожание, тепличные томаты сейчас стоят в среднем на 30% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что в Украине значительно изменились цены на некоторые овощи и фрукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!